HDP ve Yeşil Sol Parti'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ortak açıklama Açıklaması

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, 14 Mayıs seçimlerinde aldıkları sonuçları başarı olarak göremeyeceklerini belirtti.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ortak açıklamasını okuyan Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır." ifadesini kullandı.

Bu sonucun ortaya çıkmasında hile ve kumpasların etkisinin belirleyici olduğunu savunan Uçar, bütün faktörlere rağmen elde edilen sonucu önemli bulduklarını ifade etti.

Uçar, "Seçmenin mesajını alarak bütün yönleriyle bu sonuçları eleştiri ve özeleştiri sürecinde değerlendirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun da gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.