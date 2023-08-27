HDP'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi Tamamlandı

HDP'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi ve Sultan Özcan ile Cahit Kırkazak HDP Eş Genel Başkanları seçildi. Kongrede Parti Meclisi ve diğer organların listesi de açıklandı.