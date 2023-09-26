HDP Milletvekili Adayı Latife Canan Kaplan İstanbul Havalimanı'nda Gözaltına Alındı

HDP'den 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde milletvekili adayı olan Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda silahlı terör örgütü MLKP üyeliğinden gözaltına alındı.

HDP'den 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde milletvekili adayı olan Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda silahlı terör örgütü MLKP üyeliğinden gözaltına alındı.

HDP'den milletvekili adayı olan Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Fransa'dan, İstanbul Havalimanı'na saat 19.35 sıralarında inen uçakla Türkiye'ye gelen Latife Canan Kaplan'ın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (MLKP) şeklindeki aranma kaydından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Polis merkezine götürülen Latife Canan Kaplan, verdiği ilk ifadede Fransa'ya tatile gittiğini, İstanbul'da yaşadığını söyledi. Kaplan'ın 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP'den İzmir 1. Bölge Milletvekilliğine aday gösterildiği öğrenildi.