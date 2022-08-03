HDP'li Turan: 'Üretimi, kamucu anlayışı temel almayan ekonomi yönetimi dışarıdan gelecek parayla dönmez'

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, bazı muhalefet partilerinin "yabancı sermayeyle ekonomiyi düzeltecekleri" yönündeki vaadini eleştirerek, "Üretimi, demokratik planlamayı, kamucu anlayışı temel almayan bir ekonomi yönetimi dışarıdan gelecek parayla dönmez." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyondaki artışın devam ettiğini belirterek, bu noktadan sonra enflasyonla mücadele amacıyla yapılacak faiz artışının, tüm toplum kesimlerinin büyük bir kaosa sürüklenmesine, ekonomik istikrarsızlığın çok daha derinleşmesine neden olacağını söyledi.

HDP dışındaki muhalefetin bir kısmının, "Biz iktidara geldiğimizde; istikrar sağlanacak, uluslararası alandan memlekete para gelecek, dolayısıyla ekonomi düzelecek" dediğini anlatan Turan, "Bu doğru değil. Üretimi, demokratik planlamayı, kamucu anlayışı temel almayan bir ekonomi yönetimi dışarıdan gelecek parayla dönmez." değerlendirmesinde bulundu.