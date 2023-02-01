HDP'li Turan'dan fiyat istikrarı için 'özel komiteler' kurulmasını önerdi

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, ekonomide fiyat istikrarının sağlanması için denetim yapacak özel komitelerin kurulması önerisinde bulundu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, ekonomide fiyat istikrarının sağlanması için denetim yapacak özel komitelerin kurulması önerisinde bulundu.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin ekonomi programı hakkında bilgi verdi.

Demokratik ekonomi programlarının amacının; kaynakları, varlıkları etkin ve verimli kullanmak, adaletli bir gelir dağılımı sağlamak olduğunu söyleyen Turan, ekonomi programının acil eylemler bölümünde ilk olarak enflasyonu düşürmeyi temel aldıklarına işaret etti.

Turan, "Zaruri malların fiyatlarının geçici olarak dondurulmasını savunuyoruz. Gıda, enerji, ulaşım, haberleşme gibi sektörlerde tekellerin sebep olduğu finansal spekülasyonu önlemek ve fiyat istikrarını sağlamak için denetim yapacak özel komitelerin kurulmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, ekonominin olmazsa olmaz sorununun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Enflasyonun esas sebebi; Türkiye'de gerek reel sektörün gerek bankalar, finans sektörünün olağanüstü karlarıdır. Spekülatif sermaye hareketlerinin enflasyonun artışında çok büyük bir etkisi olduğuna vurgu yapmak gerekir." diye konuştu.