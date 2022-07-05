HDP'li Sürücü: 'Hanefiş Kilisesi'nin tarihten silinmesine adeta göz yumuluyor'

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Viranşehir ilçesindeki Hanefiş Kilisesi'nin tarihten silinmesine göz yumulduğunu ileri sürdü.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Şanlıurfa'nın sahip olduğu tarihi yapılarıyla turizm kenti olduğunu ancak bu özelliğinin yeterince yansıtılamadığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, kentte bulunan bazı tarihi yapıları kaderine terk ettiğini ileri süren Sürücü, bunların başında Viranşehir'deki Hanefiş Manastırı'nın gediğini, dünyanın ilk kilisesi olarak bilinen yapının bakımsızlıktan metruk durumda olduğunu öne sürdü.

Bakanlığın turizme açmadığı alanın, tarihten silinmek üzere olduğunu savunan Sürücü, "Hanefiş Kilisesi, güneşe tapan Şemsilere, Ezidilere, Hıristiyanlara ve Müslümanlara ev sahipliği yapmıştır. Dinler tarihine ışık tutabilecek niteliğe sahip olan bu kıymetli alanın araştırmacılara açılması gerekmektedir. Dünya kültür mirasına kazandırılması gereken Hanefiş Kilisesi'nin tarihten silinmesine adeta göz yumuluyor. Viranşehir'de bulunan tarihi zenginliği henüz ölçülememiş Hanefiş Kilisesi'ne neden gereken özen gösterilmiyor? Yetkilileri sorumluluğunu yerine getirmeye ve gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." dedi.