HDP'li Sürücü: "Balıklıgöl'deki tadilatın hızla bitirilmesi gerekmektedir" - Haberler

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şanlıurfa'nın sembolü Balıklıgöl'de meydana gelen çökme sonrası tadilat başlatıldığını belirterek, "Balıklıgöl'deki bu tadilatın hızla bitirilmesi gerekmektedir." dedi.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, arkeologların yaşadığı sorunlara değinerek, hak ettikleri çalışma koşullarına erişemediklerini söyledi.

"Kazı deneyimine sahip olmak için dahil oldukları ekiplerde emek veren arkeoloji öğrencilerinin mobbinge ve birçok haksızlığa maruz kaldığını" ileri süren Sürücü, arkeoloji öğrencilerinin emeklerinin karşılığını alamadığını savundu.

Türkiye'de arkeoloji mezunlarının ve öğrencilerinin yaşadığı sorunlara ilgili kurumların müdahale etmesini isteyen Sürücü, çalışma ortamlarının denetlenmesi ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın sembolü Balıklıgöl'de aylar önce bir çökme meydana geldiğini ifade eden Sürücü, "Başlatılan tadilat aylardır bitirilemiyor. Tarihi mirasımız olan Balıklıgöl'e gereken özen neden gösterilmiyor? Balıklıgöl'deki bu tadilatın hızla bitirilmesi gerekmektedir." dedi.