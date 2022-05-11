HDP'li Piroğlu: 'Hayat pahalılığı engellilerin hayatını sürdürmesini imkansız hale getirdi'

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, hayat pahalılığının engellilerin hayatını sürdürmesini nerdeyse imkansız hale getirdiğini ileri sürdü.

Piroğlu, HDP İstanbul milletvekilleri Züleyha Gülüm ve Oya Ersoy ile Engelliler Haftası dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Engellilerin toplumda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Piroğlu, hafta boyunca engellilerin toplumdaki konumunu tartışıp, toplumsal farkındalık yaratmak, taleplerini gündeme getirmek istediklerini belirtti.

İktidarın engelliler konusundaki yaklaşımını eleştiren Piroğlu, Türkiye'de ne kadar engelli olduğu ve engel durumları konusunda resmi bir kayıt bulunmadığını iddia etti.

Toplumun ve iktidarın engelliliği bir hastalık olarak gördüğünü savunan Piroğlu, "Bu bakış açısı kaçınılmaz olarak engelliyi yardımla geçinen, bağımlılıkla hayata tutunan ve insanların desteğiyle ayakta kalması gereken, aslında ötekileştirilmiş, toplumun, toplumsal hayatın dışına düşmüş bireyler olarak tarifliyor. Biz buna sağlamcı bakış açısı da diyoruz. Bu bakış açısı istihdamdan toplumsal mimariye, kent yaşamına kadar, belediye hizmetlerinden iktidarın kendisine kadar, toplumun tüm alanlarında ve üretimin tüm yapılarında kendini hissettiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik sorunların da engellilerin yaşam şartlarını zorlaştırdığını kaydeden Piroğlu, "Hayat pahalılığı engellilerin hayatını sürdürmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Engelliler düzenli sağlık hizmeti almak, belli medikal hizmetlerden yaralanmak ve bunları da sürekli olarak kullanmak zorundalar. Devletin verdiği kaynaklar ve imkanlar engellilerin bu sorunları aşmasını nerdeyse imkansız hale getirdi." diye konuştu.