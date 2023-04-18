HDP'li Pervin Buldan, Mersin'de iftar programına ve seçim bürosu açılışına katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mersin'in Tarsus ilçesinde Yeşil Sol Parti'nin iftar programına, Toroslar ilçesinde de seçim bürosu açılışına katıldı.

Buldan, Tarsus'taki iftar programının ardından Toroslar ilçesindeki açılışta, tarihi bir süreçten geçtiklerini, 14 Mayıs'taki seçimlerin kaderlerini belirleyeceğini söyledi.

HDP yerine Yeşil Sol Parti'nin listeleriyle seçimleri girmeyi önlerine hedef olarak koyduklarını ifade eden Buldan, "Biz HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı Yeşil Sol ile listelerimizi hazırladık." dedi.

Ülkeyi değiştirme ve dönüştürme gibi büyük hedefleri olduğunu belirten Buldan, "Biz bundan sonrası için ülkenin değişimi ve dönüşümü, kadınların, Kürtlerin ve Türkiye halklarının geleceği, gençlerin yarınları, bu ülkeyi geliştirmek ve dönüştürmek için halkımıza söz verdik. Bu sözümüzü yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.