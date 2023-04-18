HDP'li Pervin Buldan, Adana'da 'halk buluşması'na ve seçim bürosu açılışına katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde "halk buluşması" etkinliğine, Seyhan ilçesinde de Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı.

Buldan, Ceyhan'daki "halk buluşması" etkinliğinin ardından Seyhan ilçesindeki açılışta, final mitinglerini 12 Mayıs'ta Adana ve Mersin'de yapacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Buldan, "Depremzede arkadaşlarım, depremzede halkımız şunu unutmasınlar, biz deprem anından itibaren bugüne kadar bütün depremzedelerin yanında olduk ve onların yaşadıklarını bir nebze de olsa hafifletmek, çektikleri acıları, yitirdikleri canları ve maruz kaldıkları bu kötülükleri unutturmak için onlarla birlikte olduk." diye konuştu.

HDP'nin kapatılması ve seçime katılamaması ihtimaline karşı hamle yaptıklarını anlatan Buldan, "O yüzden 'başka bir yol, başka bir yöntem' dedik. Ne dedik? 'Yeşil sol' dedik sevgili arkadaşlarım. Şimdi oy pusulasında HDP olmayacak. Oy pusulasında Yeşil Sol olacak. Gördüğünüz ağacın altına, yeşil ağacın altına mührünüzü basın ki Yeşil Sol temsilcileri sizleri parlamentoda temsil etsin." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan, konuşmasının ardından kurdele keserek seçim bürosunu açtı.

Etkinlikte zaman zaman terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atıldı.