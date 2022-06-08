HDP'li Paylan: "Asgari ücret 10 bin liraya yükseltilmeli" - Haberler

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HDP'li Paylan: "Asgari ücret 10 bin liraya yükseltilmeli"

AA - Aynur Ekiz - Politika
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HDP'li Paylan: 'Asgari ücret 10 bin liraya yükseltilmeli'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden belirlenerek 10 bin liraya yükseltilmesini istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden belirlenerek 10 bin liraya yükseltilmesini istedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyon canavarının hortladığını öne sürerek "TÜİK'e göre enflasyon yüzde 73 ama sokağa çıktığınızda enflasyon bunun en az 2 katı." dedi.

Bu enflasyon üzerinden işçiye, memura, emekliye zam verileceğine dikkati çeken Paylan, "Enflasyonu düşük göstermek, bir alım gücü hırsızlığıdır. Siz, enflasyonu düşük gösteriyorsunuz, yurttaşlarımızın alım gücünü çalıyorsunuz ve bunu TÜİK eliyle yapıyorsunuz. TÜİK'in yöneticilerine sesleniyorum, suç işliyorsunuz ve bunun hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun derhal toplanarak asgari ücreti günün koşullarına göre yeniden belirlemesi gerektiğini kaydeden Paylan, "Asgari ücret bu şartlarda en azından 10 bin liraya yükseltilmelidir." diye konuştu.

AA / Aynur Ekiz - Politika

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