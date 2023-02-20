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HDP'li Oruç: "İnsanlarla birlikte Antakya'nın tarihi dokusu da enkaz altında kaldı"

Politika Haberleri

HDP'li Oruç: 'İnsanlarla birlikte Antakya'nın tarihi dokusu da enkaz altında kaldı'

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "İnsanlarla birlikte Antakya'nın tarihi dokusu da enkaz altında kaldı.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "İnsanlarla birlikte Antakya'nın tarihi dokusu da enkaz altında kaldı." dedi.

Oruç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin acı veren bir afet yaşadığını, 11 ilde çok sayıda binanın yıkıldığını, binlerce insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Son yüzyılın en ağır depremlerinin yaşandığı bölgede Kızılay ve AFAD gibi kurumların gereken refleksi gösteremediğini ileri süren Oruç, "Yaşadığımız bu büyük depremde çok sayıda canımızı kaybettik ve bunun sorumlusu bölgede gereken refleksi gösteremeyen, teçhizatsız AFAD ve Kızılay ekipleri olmuştur. Derhal bu hükümet istifa etmelidir." diye konuştu.

Oruç, şu an enkaz altında açıklanan vefat sayısının birkaç katı insanın olduğunu tahmin ettiklerini, bölge halkının yetkililerden tek isteğinin, bu insanların vücut bütünlüğünün bozulmadan enkazdan çıkarılması olduğunu kaydetti.

Yıkım yaşayan bazı kentlerin tarihi dokusunun da zarar gördüğünü savunan Oruç, "İnsanlarla birlikte Antakya'nın tarihi dokusu da enkaz altında kaldı. Kamu şimdiye kadar yapmadığı sorumluluğunu bundan sonra mutlaka yerine getirmelidir. Toplum, bizim sesimizi duydu ama devlet duymadı. Sizin aldığınız gibi bölge insanı da notunu aldı ve gerekeni zamanı geldiğinde mutlaka söyleyecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Politika

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