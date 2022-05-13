HDP'li Kenanoğlu: "Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var" - Haberler

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HDP'li Kenanoğlu: "Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var"

AA - İsmail Çimen - Politika
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HDP'li Kenanoğlu: 'Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var'

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var." dedi.

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarihi süreç içerisinde en uzun süreli hak kaybına uğrayanın Alevi toplumu olduğunu, bu sorunun çözümü konusunda ise siyasi partiler tarafından hiçbir şekilde somut adımlar atılmadığını ileri sürdü.

Alevi toplumunun, kendilerine yönelik göstermelik faaliyetler sonucunda "Gölge etme başka ihsan istemeyiz" noktasına geldiğini ifade eden Kenanoğlu, "HDP olarak Alevilere eşit yurttaşlık kapsamında bir kitapçık hazırladık. Bu kitapçıkta Alevilerin temel sorunlarını ve çözüm önerilerini tek tek sıraladık. Bu Türkiye tarihinde bir ilktir ve tüm siyasi partilere örnek olması açısından önemlidir. Alevilerin sorunlarının ortadan kaldırılması için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Politika

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