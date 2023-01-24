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HDP'li Kaya: "Kadınlara, hak ve özgürlüklere karşı tecrit politikaları uygulanıyor"

Politika Haberleri

HDP'li Kaya: 'Kadınlara, hak ve özgürlüklere karşı tecrit politikaları uygulanıyor'

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, "Tecrit koşulları sadece hapishanelerde uygulanmıyor.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, "Tecrit koşulları sadece hapishanelerde uygulanmıyor. Kadınlara, hak ve özgürlüklere karşı da tecrit politikaları uygulanıyor." dedi

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "iki senedir aileleri ve avukatlarıyla görüşemediğini, üzerinde ağır bir tecrit politikası uygulandığını" iddia etti.

Toplumun bu tecrite karşı ses çıkarması gerektiğini ileri süren Kaya, "Sadece İmralı üzerinde değil, bütün toplum üzerinde bir tecrit var. Hapishanelerde tedavisi edilmeyen kendi haline bırakılan, ağır hasta, infazları yakılan tutsaklar var. Çıplak aramalara maruz kalan tutsaklar var. Tecrit koşulları sadece hapishanelerde uygulanmıyor. Kadınlara, hak ve özgürlüklere karşı da tecrit politikaları uygulanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Halkların Demokratik Partisi Dilşat Canbaz Kaya Milletvekili İstanbul Politika Haberler

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