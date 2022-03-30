HDP'li Kaçmaz: "Atış talim alanları, yaşam alanları dışına çıkarılmalı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Kaçmaz: "Atış talim alanları, yaşam alanları dışına çıkarılmalı"

AA - İsmail Çimen - Politika
 - Güncelleme:
HDP'li Kaçmaz:

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır.

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır." dedi.

Kaçmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki boş arazide bir çocuğun cesedinin bulunmasına değindi.

Özel harekat polisinin atış talimi yaptığı alanda 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılmasının ardından Şanlıurfa Valiliğince açıklama yapıldığını belirten Kaçmaz, açıklamada, bölgenin 2005'ten beri resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı bilgisinin yer aldığını söyledi. Kaçmaz, "2005'ten beri atış eğitim alanı olarak bu yerde mevzuata uygun tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Hüseyin Kaçmaz, Milletvekili, Şırnak, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title