HDP'li Kaçmaz: "Atış talim alanları, yaşam alanları dışına çıkarılmalı"

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır." dedi.

Kaçmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki boş arazide bir çocuğun cesedinin bulunmasına değindi.

Özel harekat polisinin atış talimi yaptığı alanda 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılmasının ardından Şanlıurfa Valiliğince açıklama yapıldığını belirten Kaçmaz, açıklamada, bölgenin 2005'ten beri resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı bilgisinin yer aldığını söyledi. Kaçmaz, "2005'ten beri atış eğitim alanı olarak bu yerde mevzuata uygun tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Atış talim alanları, yaşam alanlarının dışına çıkarılmalıdır." diye konuştu.