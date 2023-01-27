HDP'li Işık, Van'da yaşanan mülteci sorununa çözüm istedi Politika Haberleri HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'da yaşanan mülteci sorununa çözüm bulunmasını istedi. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'da yaşanan mülteci sorununa çözüm bulunmasını istedi. Işık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Van'da acil tedbirler alınması gereken mülteci sorununun, can yakıcı boyutlara ulaştığını ileri sürdü. Dünya genelinde ulus devletlerin uyguladığı politikalar nedeniyle milyonlarca kişinin evini, ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Işık, "Yerinden edilmiş insan sayısının 100 milyonun üzerine çıktığı BM tarafından açıklanmıştır. Afganistan ve İran'ın molla rejiminden kaçan insanların ilk durağı da Van ilimiz olmaktadır. Van'da geri gönderme merkezlerinde tutulan mültecilerin sayısı 6 bin 600'ün üzerindedir." dedi. Işık, geçiş güzergahlarında birçok kişinin yaşamını yitirdiğini, yaşanan acıların son bulması adına yetkilileri bir an önce gerekli tedbirleri almaya çağırdıklarını söyledi. Kaynak: AA / Politika Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Van Politika Haberler

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