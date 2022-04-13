HDP'li Gülüm: "Tutuklu ve hükümlüler insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor" - Haberler

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HDP'li Gülüm: "Tutuklu ve hükümlüler insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor"

AA - İsmail Çimen - Politika
HDP'li Gülüm: 'Tutuklu ve hükümlüler insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor'

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığını iddia etti.

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığını iddia etti.

Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir ülkede cezaevlerinin durumunun, o ülkede demokrasi bulunup bulunmadığının en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki birçok cezaevinde ağır koşullar ve hak ihlallerinin yaşandığını iddia eden Gülüm, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de hapishanelerin toplam kapasitesi 271 bin 823 olmasına rağmen mart ayı itibarıyla 2 bin 76'sı çocuk olmak üzere toplam 314 bin 502 tutuklu ve hükümlü bulunuyor." dedi.

Gülüm, Avrupa Konseyinin yıllık cezaevi raporuna göre de Türkiye'nin, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı en yüksek ikinci ülke olduğunu öne sürdü.

Cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığını ileri süren Gülüm, "Mahpuslar ağır koşullarda tutuluyorlar. Bunun son süreçte en bariz örneği Silivri Cezaevinde yaşananlar oldu. Silivri'de hayatlar yok ediliyor." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Politika

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