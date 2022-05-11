HDP'li Gülüm, "cezaevlerinde ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele olduğunu" iddia etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Gülüm, "cezaevlerinde ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele olduğunu" iddia etti

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
 - Güncelleme:
HDP'li Gülüm, 'cezaevlerinde ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele olduğunu' iddia etti

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Cezaevlerinde saymaya kalksak günlerce sürecek ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele var." iddiasında bulundu.

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Cezaevlerinde saymaya kalksak günlerce sürecek ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele var." iddiasında bulundu.

Gülüm, Meclis'te HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ile basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de cezaevi koşullarında insanların yaşamlarını yitirdiğini savunan Gülüm, cezaevi yönetimlerinin keyfi kararlarla tutuklu ve hükümlülerin haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Bazı cezaevlerinde gerçekleştiğini iddia ettiği hak ihlallerini sıralayan Gülüm, "Cezaevlerinde saymaya kalksak günlerce sürecek ağır hak ihlali, işkence ve kötü muamele var." görüşünü savundu.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun cezaevlerinde "ölüm orucunda" olan ve hakları ihlal edilenlerin durumunu incelemesi gerektiğini söyledi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Züleyha Gülüm, Milletvekili, İstanbul, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title