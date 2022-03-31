HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiye'de nefret suçları artıyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiye'de nefret suçları artıyor"

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
 - Güncelleme:
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de nefret suçlarının arttığını iddia etti.

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de nefret suçlarının arttığını iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşandığını, adaletin, adil olmayan yargılamalar dağıttığını savundu.

Irkçılığa, ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadele ettiklerini aktaran Gergerlioğlu, "Türkiye'de nefret suçları artıyor." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu ayrıca, "Ankara Emniyet Müdürlüğünde işkence yapıldığı" iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığının yanıtlaması istemiyle soru önergesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na dilekçe verdiğini ve cevap alamadığını öne sürerek, "Bunun üzerine artık tek yol kalıyordu, avukat Kurtuluş Baştımar, Birleşmiş Milletlere başvurdu." dedi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Türkiye, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title