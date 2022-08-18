HDP'li Gergerlioğlu: 'Sığınmacılara yönelik gayriinsani linçte bulunmayın'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sığınmacılara yönelik gayriinsani linçler, nefretlerde bulunmayın; bu işe insani bir çözüm bulun." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu, 2013'te başlattıkları imza kampanyası sonrası bildiri yayımladıklarını, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı desteklememesini istediklerini anlattı.

Siyasetçilerin, sığınmacı düşmanlığı üzerinden oy rantı elde etmeye çalıştığını ileri süren Gergerlioğlu, "O gün, 'üçüncü yol mümkün; etmeyin, eylemeyin' diyen bizler, bugün de o mağdur, mazlum sığınmacıların hakkını koruyoruz. Hiçbir zaman fırsatçılık yapmıyoruz, insani ve vicdani bir yerdeyiz. Yine diyoruz ki; sığınmacılara yönelik gayriinsani linçler, nefretlerde bulunmayın; bu işe insani bir çözüm bulun." diye konuştu.