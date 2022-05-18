HDP'li Gergerlioğlu: 'OHAL KHK'leri süresi ve konusu itibarıyla anayasayı çiğnediği için iptal edilmeli'

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "OHAL KHK'leri süresi ve konusu itibarıyla anayasayı çiğnediği için iptal edilmeli." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan KHK'lerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Süresi itibarıyla geçici olması gereken KHK'lerin kalıcı hal aldığını ifade eden Gergerlioğlu, "Yüz binlerce insan çıkarılan KHK'lerle adeta soykırıma uğradı, ölüme sürüklendi." diye konuştu.

Gergerlioğlu, OHAL KHK'lerinin süresi ve konusu itibarıyla anayasayı çiğnediğini iddia ederek, iptal edilmesi gerektiğini söyledi.