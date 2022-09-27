HDP'li Gergerlioğlu: 'OHAL'in 84 milyonu etkilediğini gördük'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL'in mağdur ve mağdur yakınlarının yanı sıra artık 84 milyonu etkilediğini iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 3 yılın oluşturduğu OHAL mağduriyetlerini içeren rapor hazırladıklarını anlattı.

OHAL mağduriyetinin tüm ülkeye yayıldığını öne süren Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Bu değerli raporu, Mağdurlar İçin Adalet Platformu adına, KHK'lı akademisyen Bayram Erzurumluoğlu hocamız hazırladı. Son raporumuz da meselenin sadece mağdurlarla sınırlı kalmadığını, meselenin artık iyice tüm topluma yayıldığını gösteriyor. İlk 3 yıl hazırladığımız rapordan sonra ilerleyen bir durum var. Artık mağduriyetin, ihlallerin, haksızlıkların sadece mağduru, mağdur yakını değil, artık 84 milyonu etkilediğini gördük."