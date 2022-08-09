HDP'li Gergerlioğlu'ndan mahkumlara kitap verilmediği iddiası HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahkumlara kitap verilmediğini iddia etti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahkumlara kitap verilmediğini iddia etti. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün mahkumlara yasaların üstünde keyfi muamelede bulunduğunu öne sürdü. Mahkumlara kitap ve yayınların verilmediğini savunan Gergerlioğlu, "Zaten cezaevine atmışsın, haksız hukuksuz özgürlüğünü kısıtlamışsın bir de orada hakkını da gasbetmeye çalışıyorsun. Mahkumlara kitap verilmediğine dair apaçık belgeler, mahkeme kararları var." dedi. Cezaevlerinde insan hakları ihlalleri olduğunu ileri süren Gergerlioğlu, mahkumların haksız yere tek kişilik hücrelere konulduğunu iddia etti. Politika AA / Zehra Aydın Turapoğlu Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Kocaeli Politika Haberler

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