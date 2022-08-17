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HDP'li Gergerlioğlu: "Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz"

HDP'li Gergerlioğlu: 'Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz'

Politika Haberleri

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin, afetlere karşı hazırlıksızlık anlamında en kötü dördüncü ülke olduğunu savundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin, afetlere karşı hazırlıksızlık anlamında en kötü dördüncü ülke olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde sorumluların yeterli şekilde cezalandırılmadığını söyledi.

Uzmanların, Marmara Depremi'nin ardından 30 yıl içinde İstanbul civarında bir deprem yaşanma riskinin yüzde 64 olduğuna yönelik açıklamalarda bulunduğunu aktaran Gergerlioğlu, gereken önlemlerin alınmadığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, kentsel dönüşüm yapıldığını ancak bunun daha çok "rantsal dönüşüm" şeklinde seyrettiğini, boş bırakılması gereken toplanma alanlarının binalarla dolu olduğunu iddia etti.

"Afetlere karşı hazırlıksızlık anlamında en kötü dördüncü ülkeyiz." diyen Gergerlioğlu, yeterli güçlendirme çalışmalarının yapılmadığını, birçok yapının tehlike arz ettiğini ileri sürdü.

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AA / Aynur Ekiz - Politika

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