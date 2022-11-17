HDP'li Gergerlioğlu: 'Adalette ayrımcı uygulamalar had safhaya ulaşmıştır'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalette ayrımcı uygulamalar had safhaya ulaşmıştır." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı Adalet Bakanlığına yaptıkları hiçbir başvuruya cevap alamadıklarını ileri sürdü.

Adalet Bakanlığının "Zulüm" Bakanlığına dönüştüğünü iddia eden Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Adalette ayrımcı uygulamalar had safhaya ulaşmıştır. Tutukluların spor, sohbet, iletişim ve kargo alma hakları hiçe sayılmaktadır. Açık ve kapalı görüşlerdeki süreler kısa tutulmakta, siyasi tutuklular için görüntülü görüşme hakları anayasaya aykırı bir şekilde gasbedilmektedir. Maddi ve manevi şekilde çökmüş olan insanların bu hakları ihlallerle ortadan kaldırılmaktadır. Cezaevlerindeki durum o kadar ağırlaştırılmış ki tutuklu ölümleri dünya çapında Türkiye'yi birinci etmiştir."