HDP'li Gergerlioğlu: "Açlık ve yoksulluk sınırları astronomik rakamlara ulaşmış durumda" - Haberler

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, açlık ve yoksulluk sınırlarının astronomik rakamlara ulaştığını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Selahattin Demirtaş, Enis Berberoğlu, Canan Kaftancıoğlu davalarının hakimi Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandığını ifade etti.

Bağımsız olması gereken yargıçların, siyasetçilerin istediği kararı almalarının ardından atamalarının yapıldığını öne süren Gergerlioğlu, yargının yerlere düştüğünü, seviye kaybettiğini iddia etti.

Gergerlioğlu, benzin ve motorine dün gece yine zam geldiğini dile getirerek "Gerçekten olacak gibi değil. 5-6 ay önce asgari ücrete yüzde 50 zam yaptığını söyleyen iktidar, yüzde 200 civarındaki zamlarla yoluna devam ediyor. Vatandaş ne yapacağını bilemez halde. Açlık ve yoksulluk sınırları astronomik rakamlara ulaşmış durumda. İnsanlar büyük bir çaresizlik içinde." diye konuştu.