HDP'li Gergerlioğlu, 27. Yasama Dönemi'ni değerlendirdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 27. Yasama Dönemi'nde 6 bin 4 soru önergesiyle en çok soru önergesi veren ikinci milletvekili olduğunu söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 27. Yasama Dönemi'nde 6 bin 4 soru önergesiyle en çok soru önergesi veren ikinci milletvekili olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda son basın toplantısını gerçekleştirdiğini ifade ederek, seçim çalışmaları için Yeşil Sol Parti tarafından milletvekili adayı gösterildiği Kocaeli'ye gideceğini belirtti.

TBMM'deki 27. Yasama Dönemi çalışmaları hakkında bilgi veren Gergerlioğlu, 5 yıl içinde 6 bin 4 soru önergesiyle en çok soru önergesi veren ikinci milletvekili olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanlığına yönelik 3 bin 610 soru önergesi verdiğini açıklayan Gergerlioğlu, "Soru önergelerine yüzde 25 civarında cevap verilmiş gibi gözükse de bütün önergeler sosyal medya üzerinden kampanyalara dönüştürüldü, takip edildi ve sorunlar yüzde 80 oranında çözüme kavuşturuldu." diye konuştu.

HDP'li Gergerlioğlu, 27. Dönem'de, 24 araştırma önergesi ile 53 kanun teklifinde de imzasının bulunduğunu dile getirdi.