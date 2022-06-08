HDP'li Eksik: "Iğdır'da hava kirliliği can almaya devam etmektedir" - Haberler

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HDP'li Eksik: "Iğdır'da hava kirliliği can almaya devam etmektedir"

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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HDP'li Eksik: 'Iğdır'da hava kirliliği can almaya devam etmektedir'

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır'da hava kirliliği insan sağlığını yok etmeye ve can almaya devam etmektedir.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır'da hava kirliliği insan sağlığını yok etmeye ve can almaya devam etmektedir." dedi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapılan araştırmalara göre Avrupa'nın, havası en kirli kentinin Iğdır olduğunu savundu.

Iğdır'daki hava kirliliğinin insan sağlığı açısından tehlikeli düzeyde olduğunu iddia eden Eksik, iktidarın bütün uyarılara kulağını tıkadığını öne sürdü.

Araştırmalara göre ildeki ölümlere yüzde 35 oranında hava kirliliğinin neden olduğunu savunan Eksik, "Iğdır'da hava kirliliği insan sağlığını yok etmeye ve can almaya devam etmektedir." diye konuştu.

Eksik, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının önlem almasını istedi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Iğdır Politika Haberler

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