HDP'li Çepni: 'Sansür yasasıyla, başaramadıklarını başarmaya çalışıyorlar'

HDP İzmir milletvekili Murat Çepni, "İktidara mutlak bir sessizlik, daha fazla sessizlik, daha fazla itaat gerekiyor. Dolayısıyla bu sansür yasasıyla, başaramadıklarını başarmaya çalışıyorlar." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi "olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Meclis açılırken, halkın sorunlarına çözümün tartışılması gerektiğini dile getiren Çepni, halkın, işçinin yoksulluğuna çare üretebilecek yasaların Meclise gelmesinin beklendiğini söyledi. Yeni yasama yılında bunun tam tersinin gerçekleştiğini öne süren Çepni, şöyle konuştu:

"Milyonlarca işçinin, yoksulun üzerine karabasan gibi çöken, onların cebinden alıp kendi kasalarına hortumlayan, buna itiraz edenleri de 'vatan millet edebiyatıyla', şiddetle susturmaya çalışan iktidar, yeni bir sansür yasasıyla karşımıza geldi. İktidara mutlak bir sessizlik, daha fazla sessizlik, daha fazla itaat gerekiyor. Dolayısıyla bu sansür yasasıyla, başaramadıklarını başarmaya çalışıyorlar. Bu yasa geçtiğinde işten atılan veya emeği gasp edilen işçi, sosyal medyadan ya da özgür basın vasıtasıyla tüm işçilere çağrı yaptığında cezalandırılacak. Arazisine bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı tarafından el konulan çiftçi bunun çağrısını yapmasın diye bu yasa çıkartılıyor."