HDP'li Beştaş'tan Meral Akşener'in Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kadıköy'deki izinsiz toplu yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığına mı özeniyor?" dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Gemlik yürüyüşü için İstanbul'da toplandıklarını, partisinin Meclis grubunun ağırlıklı bölümünün de İstanbul'da olduğunu anımsattı.

Meral Danış Beştaş, Kadıköy'de izinsiz toplu yürüyüşe ilişkin, Meral Akşener'in, sosyal medya hesabından, "Kadınlar Günü'nde bile gösteri izni vermeyenlerin ilginç bir şekilde göz yumduğu Kadıköy'deki terör propagandasında, polisimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Huzurumuz için çalışan evlatlarımıza el kaldıranlar için acilen gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Akşener'in artık bir karar vermesi gerektiğini ifade eden Beştaş, şöyle konuştu:

"Sayın Akşener 'Kadınlar yürütülmüyor' derken bizler sanki orada özgürce yürümüşüz demeye getiriyor. Sayın Akşener, dün konuşulmasına bile izin vermediler. Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığına mı özeniyor? Hakikaten şaşırmamak mümkün değil. Eğer muhalefette olmak, güçlü bir muhalefet yapmak istiyorsa Kürt düşmanlığını körükleyen söylemlerden ve politikalardan uzak durması lazım. Evet, gençler ölmesin, savaş bitsin, savaşa karşıtlık temelinde tecrit bitsin diye yapılan etkinlikten rahatsızlık duyulması ciddi kaygı vericidir bizim için. Bu siyaseti halk çok iyi görüyor. Muhalefete de soruyoruz; tecrit var mı yok mu? Varsa neden var? Bunun cevabını istiyoruz. İşkenceyi onaylıyorlar mı onaylamıyorlar mı? Siz savaş politikasının mı yoksa çözümün mü yanındasınız?"