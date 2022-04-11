HDP Grup Başkanvekili Oluç: 'Asgari ücret, artan fiyatlar karşısında eridi'

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, asgari ücretin, artan fiyatlar karşısında eridiğini söyledi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, enflasyon rakamlarına yönelik açıklamalarının hiçbirinin tutmadığını ileri sürdü.

Bakan Nebati'nin,"Her zorlukta kesinlikle bir kolaylık vardır" dediğini, bu sözlerin, yüzde 60'ı geçmiş bir enflasyonun düşürülmesi konusunda fayda sağlamadığını ifade eden Oluç, "Gerçek enflasyon açıklanan yüzde 60 rakamının çok çok üzerinde. Ekonomi ile ilgili hiçbir şey açıklayamayacak bir Hazine ve Maliye Bakanı olur mu? Böyle bir tutumla ekonominin düzeltilmesi ve toplumun rahatlayacağı adımlar atılması, yoksulluğun azaltılması, işsizliğin giderilmesi mümkün değil." dedi.

Hakkı Saruhan Oluç, asgari ücretin artan fiyatlar karşısında eridiğini belirtti. AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, gerekirse bu konunun değerlendirilebileceğini söylediklerini hatırlatan Oluç, ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aralık ayından önce öyle bir şey yapmayacağız" dediğini ifade etti.

Bir soru üzerine, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasını değerlendiren Oluç, "Selahattin Demirtaş, partinin kararlarına ve tutum belgesine uyumlu olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Kararı hep birlikte vereceğiz. 'Çıkacak adaylarla ilgili de ilkelerimiz doğrultusunda müzakerelere hazırız' dedik. 'Yeni dönemde bizimle kimse müzakere etmek istemezse biz de o zaman kendi başımızın çaresine bakarız' dedik. Aday çıkarıp çıkarmayacağımıza, kurullarımızda tartışıp karar vereceğiz." diye konuştu.