HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç gündemi değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yürütme düzeyinde afet bakanlığına, Meclis düzeyinde acil durumlar ve afet komisyonuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlara da acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin bugünkü grup toplantısında, afet riski yönetimi açısından Türkiye'nin son 20 yılda geçmişle kıyaslanamayacak kadar ilerleme kaydettiğini söylediğini ifade eden Oluç, "Bu mu ilerlemeniz? Geçmişle kıyaslanamayan ilerlemenin sonucunda 45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesi mi ilerlemeniz? Ne ilerlemesinden bahsediyorsunuz?" dedi.

Türkiye'nin 2023 yılı bütçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) payının yüzde 0,25 olduğunu belirten Oluç, "Bu AFAD afet hazırlığı yapabilir mi?" diye sordu.

Oluç, AFAD'ın 6-7 bin personelle afet yönetim planı sürdüremeyeceğini, ekipmanının da yeterli olmadığını öne sürdü.

10 yılda 10 imar affı çıkarıldığını dile getiren Oluç, 2018 yılında çıkarılan son imar affından Adıyaman'da 10 bin 629, Hatay'da 56 bin 464, Maraş'ta 39 bin, Malatya'da 22 bin binanın yararlandığını belirtti. Hakkı Saruhan Oluç, "Ondan sonra 'Bu binalar 2000 öncesi yapılmış' diyeceksiniz. Siyasi sorumluluk, imar afları nedeniyle de bu iktidardadır." ifadesini kullandı.

-"Her gün sallanan bölgede hangi betonu dökeceksiniz?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un deprem bölgelerinde yeni yapıların temelini atacaklarını söylediğini aktaran Oluç, "Bütün jeologlar bas bas bağırıyor. 'Artçı depremlerin sürdüğü yerde temel atılmaz, beton çatlar' diyor. O temelleri neden atacağınızı biliyoruz. Seçimler olacak 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs için gösteri yapacaksınız. Zangır zangır her gün sallanan bölgede hangi betonu dökeceksiniz, hangi temeli atacaksınız?" diye konuştu

HDP Grup Başkanvekili Oluç, Kızılay'ın çadır satmasını da eleştirerek, kurumun holding gibi çalıştığını söyledi.

Mecliste yarın deprem araştırma komisyonu kurulmasının tartışılacağını belirten Oluç, daha önce kurulan deprem komisyonun 500 sayfalık rapor yayımladığını, 270 öneride bulunduğunu ancak önerilerin uygulanmadığını savundu. Oluç, "Bu Meclis çatısı altında her türlü ihtisas komisyonu var. Afet yönetimiyle ilgili bir ihtisas komisyonuna ihtiyaç var, geçici deprem komisyonlarına değil. Yürütme düzeyinde afet bakanlığına, Meclis düzeyinde acil durumlar ve afet komisyonuna ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Oluç, fay hatları üzerinde inşaat yapılmamasıyla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce çıkartılması gerektiğini söyleyerek, "Bu çıkarılmadan 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde inşaat yapmak tam bir şovdur." ifadelerini kullandı.