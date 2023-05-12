HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Yeşil Sol Parti'nin İzmir mitinginde konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "14 Mayıs'ta bir oy bu iktidarı göndermek için, bir oy Yeşil Sol Parti'yi Meclise en güçlü şekilde göndermek için.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, " 14 Mayıs'ta bir oy bu iktidarı göndermek için, bir oy Yeşil Sol Parti'yi Meclise en güçlü şekilde göndermek için." dedi.

Yeşil Sol Parti'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan Sancar, seçimlerde iktidarı değiştireceklerini savundu.

Meclise en güçlü şekilde gireceklerini dile getiren Sancar, "14 Mayıs'ta bir oy bu iktidarı göndermek için, bir oy Yeşil Sol Parti'yi Meclise en güçlü şekilde göndermek için." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyeti demokrasiyle buluşturacaklarını vurgulayan Sancar, şunları kaydetti:

"Yeşil Sol Parti Meclise en güçlü şekilde girmeli ki demokratik cumhuriyeti inşa etmek mümkün olsun. Demokratik cumhuriyeti Diyarbakır, İzmir hep birlikte kuracağız. Bizim ortak mücadelemiz, demokratik cumhuriyeti yaratacak, buna inanıyoruz. 15 Mayıs başka bir güne, baharın geldiği güne onu uyandığımız tarih olacak."