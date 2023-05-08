HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu topraklarda bu ülkenin tarihini yeniden hep birlikte yazacağız." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu topraklarda bu ülkenin tarihini yeniden hep birlikte yazacağız." dedi.

Partisinin Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen mitinginde konuşan Sancar, kendisinin de milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'nın, 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin temsilcilerini Meclise göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Sancar, değişim, demokrasi, barış, özgürlük, adalet ve eşitlik için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Partisinin yeni dönemde güçlenerek Meclise gireceğine inandığını dile getiren Sancar, şunları kaydetti:

"Urfa'ya refah, özgürlük, barış, adalet bizimle gelecek. Sevgili kardeşlerim. Urfa'nın aziz halkları insanlık tarihi bu topraklarda başladı. Şimdi biz bu ülkenin tarihini yeniden yazmaya geliyoruz. Bu topraklarda yazacağız. Bu topraklarda bu ülkenin tarihini yeniden hep birlikte yazacağız. Özgür, aydınlık yarınları bizler kuracağız. Sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu ülkenin aydınlığına, aydınlığa giden yolda Urfa'nın kadim meşaleleri en gür şekilde göğe yükselecek. Hepiniz, hepimiz bu mücadelede kararlıyız ve inançlıyız."