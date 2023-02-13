HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan depremler sonrası yardım ve dayanışma açıklaması Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 7'den 70'e herkesin yardım için adeta seferber olduğu büyük bir dayanışma yaşandığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 7'den 70'e herkesin yardım için adeta seferber olduğu büyük bir dayanışma yaşandığını söyledi.

Sancar, partisinin Kriz Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ülke olarak tarifi çok zor bir acının yaşandığını, deprem nedeniyle çok ciddi bir yıkımın olduğunu belirtti.

Ancak insanlığın yıkılmadığını, dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Sancar, "Sivil toplumun, milyonlarca gönüllünün, tek tek bireylerin, sanatçıların, aydınların, emekçilerin, iş insanlarının, sendikaların, kadınların, gençlerin, 7'den 70'e herkesin, yerel yönetimlerin, siyasi partilerin, demokratik kurum ve kuruluşların yardım için adeta seferber olduğu büyük bir dayanışma yaşanıyor. Bu büyük yıkımın içinden bir kez daha büyük insanlık kendini gösteriyor. Böylesine anlamlı bir dayanışma, yaralarımızı saracak en temel yoldur." ifadelerini kullandı.

Dayanışmanın acıları azaltacağını ve yaraların sarılacağını kaydeden Sancar, "Dayanışma duygularıyla hareket eden bütün insanımıza, yurt dışında ve içinde bu seferberliğe katılan herkese, deprem bölgesinde canla başla çalışan herkese minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

-"Seçim merkezlerimizi deprem kriz masalarına dönüştürdük"

Mithat Sancar, HDP'nin depremin yaşandığı ilk gün Ankara ve Diyarbakır'da merkezi kriz koordinasyonlarını kurduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra depremin yaşandığı bölgelerde etkin bir çalışmanın yürütülmesi için örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezlerimizi, yerel deprem kriz koordinasyon masalarına dönüştürdük. Şu an 3 binden fazla arkadaşımız birinci dereceden sahayı koordine ederken, binlerce arkadaşımız da aktif olarak çalışıyor. Deprem sonrası yıkımın en ağır olduğu 6 ilde vekillerimiz sürekli ve dönüşümlü bir şekilde halkımızla iç içe, yaraları sarmaya ve acıları azaltmaya katkı sunuyorlar."

HDP'nin kriz koordinasyon merkezlerine yaklaşık 60 bin başvurunun yapıldığını belirten Sancar, "Bu görüşmeler sonucu yaklaşık 300 bin ayrı iletişim gerçekleştirildi. Enkaz altındaki insanlarımıza acil müdahale için bulundukları yerin AFAD'a bildirilmesinden, acil yardımların organize edilmesi ve deprem bölgelerine ulaştırılmasına kadar her alanda seferber olduk. Arkadaşlarımız kurtarma çalışmalarında bizzat yer aldı, yer almaya devam etmektedir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, şu ana kadar tır, kamyon ve kamyonet olmak üzere 617 aracı, depremin yaşandığı il, ilçe ve köylere gönderdiklerini bildirdi.

Evlerde misafir etme çalışmaları kapsamında, 345 aileyi konuk edecek imkanların yaratıldığını da anlatan Sancar, "Merkezi Kriz Koordinasyonu bünyesinde teknik, ulaşım ve konaklama, AFAD ile iletişim ve illerle iletişim ekibi olmak üzere dört ayrı komisyon kurduk." bilgisini verdi.

Her türlü kışkırtma ve ayrıştırma girişimine karşı herkesin en üst düzeyde duyarlılık göstermesi gerektiğini dile getiren Sancar, "Depremi fırsat bilen bazı çevreler adım adım göçmen ve mülteci düşmanlığını örmektedirler. Mültecilere ve göçmenlere karşı yapılan bireysel ve kitlesel saldırılardan ve linç girişimlerinden, bu insanları hedef tahtasına koyanlar sorumludur." şeklinde konuştu.

Depremin etkili olduğu merkezlerden birinin Suriye olduğunu anımsatan Sancar, burada doğrudan depremden etkilenen bölgelere uluslararası insani yardımın yapılması gerektiğini kaydetti.