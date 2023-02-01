HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Almanya SPD milletvekilleri ile bir araya geldi Politika Haberleri HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) milletvekilleri ile görüştü. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) milletvekilleri ile görüştü. HDP'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yaklaşan seçimler ve HDP'ye yönelik kapatma davası ile Türkiye-AB ilişkilerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Şırnak Milletvekili Nuran İmir de yer aldı. Kaynak: AA / Politika Halkların Demokratik Partisi Mithat Sancar Almanya Politika Haberler

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