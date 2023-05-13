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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Van mitinginde konuştu

Politika Haberleri

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Van mitinginde yaptığı konuşmada, faşizmi geriletmek için Yeşil Sol Parti'ye oy verilmesi gerektiğini söyledi ve Van'da Erdoğan'a 'Van minute' diyeceklerini belirtti.

İSHAK KARA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Van mitinginde; "Yarın Van'da Erdoğan'a 'Van minute' diyeceksiniz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Van mitingine katıldı. Buldan, burada; "TBMM'ye Parlamento'ya büyük bir güçle göndermek için Yeşil Sol Partiyi mutlaka tercih edin. İkinci bir oy daha kullanacaksınız. O sarayda oturan Erdoğan'ı indirmek için kullanacaksınız, yani faşizmi geriletmek için kullanacaksın. O yüzden diyoruz ki 'Bir oy Yeşil Sol'a bir oy faşizmi geriletmek için kullanacaksınız. Biz Van'da 8-0 yapacağız. Siz yarın Van'da Erdoğan'a 'Van minute diyeceksiniz" dedi.

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Kaynak: ANKA / Politika

Halkların Demokratik Partisi Yeşil Sol Parti Pervin Buldan Van Politika Haberler

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