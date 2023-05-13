HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Van mitinginde konuştu

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Van mitinginde; "Yarın Van'da Erdoğan'a 'Van minute' diyeceksiniz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Van mitingine katıldı. Buldan, burada; "TBMM'ye Parlamento'ya büyük bir güçle göndermek için Yeşil Sol Partiyi mutlaka tercih edin. İkinci bir oy daha kullanacaksınız. O sarayda oturan Erdoğan'ı indirmek için kullanacaksınız, yani faşizmi geriletmek için kullanacaksın. O yüzden diyoruz ki 'Bir oy Yeşil Sol'a bir oy faşizmi geriletmek için kullanacaksınız. Biz Van'da 8-0 yapacağız. Siz yarın Van'da Erdoğan'a 'Van minute diyeceksiniz" dedi.