HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan seçim çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da, oyunu kullandıktan sonra; "Oyunu kullanmayan, sandığa gelmeyen, 'ben oyumu kullanmayacağım, bir taneden bir şey çıkmaz' diyen herkese sesleniyorum: Bir oy çok şey değiştirir, bir oy ülkenin kaderini değiştirir, bir oy toplumun kaderini değiştirir. O yüzden herkes oyunu kullansın lütfen" açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu İstanbul Bakırköy'de Murat Kölük İlkokulu'nda kullandı. Buldan, oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Umuyor ve diliyorum ki, bugün alınacak olan sonuç; Türkiye'nin demokratikleşmesine, Türkiye'nin barışına, Türkiye'nin refahına ve huzuruna vesile olur. Bu tarihi günde, kaderimizin değişebileceğine olan umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Bugün de aynı umudu taşıyoruz. Bu umudun gerçekleşmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu da ifade etmek istiyorum. Oyunu kullanmayan, sandığa gelmeyen, 'ben oyumu kullanmayacağım, bir taneden bir şey çıkmaz' diyen herkese sesleniyorum: Bir oy çok şey değiştirir, bir oy ülkenin kaderini değiştirir, bir oy toplumun kaderini değiştirir. O yüzden herkes oyunu kullansın lütfen."