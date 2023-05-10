HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti ile Ankara'da buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti'nin Ankara Tuzluçayır'da düzenlediği mitingde halka seslendi. Sancar, Ankara emekçilerinin hasretini yaşadığını belirterek, Yeşil Sol Parti ile bu hasreti gidermeye geldiklerini söyledi.

Mithat Sancar : Ankara'da Yeşil Sol Parti ile hasreti gidermeye geliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Ankara emekçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin hasretini yaşıyor. İşte biz Yeşil Sol'la bu hasreti Ankara'da da gidermeye geliyoruz" dedi.

İktidarın, seçimi kaybetse de gitmeyeceklerine dair dedikodu yaydıkları iddiasında bulunan Sancar, "Kimse bu sözlere aldırmasın. Bu puslu havayı bu güçlü mücadele dağıtacak. Aydınlık bizim ellerimizle gelecek. Ankara'yı, Ankara'da değiştireceğiz ayrıca. Diyarbakır'dan, Batman'dan, Siirt'ten, Urfa'dan, Cizre'den size dönüşüm sözlerini getirdim buraya. Halkımız dönüşüme hazır. Demokratik değişimi yaratmaya hazır" ifadelerini kullandı.