HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oy kullandı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı. Sancar, eşi Fatma Ceran Sancar ile Çankaya'daki Ayten Şaban Diri İlkokulu'na gelerek 4099 numaralı sandıkta oy verdi. Katılım oranının yüksek olmasını beklediğini dile getiren Sancar, tüm seçmenlerden sandığa gidip oylarını kullanmalarını istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

Sancar, eşi Fatma Ceran Sancar ile Çankaya'daki Ayten Şaban Diri İlkokulu'na gelerek 4099 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sancar, "Oyumuzu aydınlık gelecek için kullandık." dedi.

Katılım oranının yüksek olmasını beklediğini dile getiren Sancar, tüm seçmenlerden sandığa gidip oylarını kullanmalarını istedi.

Sancar, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçlarıyla aydınlık geleceğe bir yol açılacağına inanıyorum, hayırlı olacağına inanıyorum. Mutlaka oy kullanmak gerekiyor, oy kullanmak hem yurttaşlık görevi hem demokratik bir sorumluluktur ama oyunu korumak da en az bunun kadar önemlidir. Seçmenlerin de birer sandık görevlisi gibi davranmalarını bekliyoruz."

Sancar, bir soru üzerine katılım oranının yüksek olduğu yönünde bilgi aldığını belirterek, "İlk bilgiler yurttaşlarımızın sandığa yoğun bir şekilde gittiklerini gösteriyor. Katılımın daha da artacağını sanıyorum." diye konuştu.