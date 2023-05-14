HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oy kullandı

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Mithat Sancar, eşi Türkan Sancar ile Ankara'da oy kullandı. Sancar, çıkışta yaptığı açıklamada, "Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Önümüzdeki dönem gerçekten çok önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimler sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli ve ilham olacak" dedi.