HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 'Cudi'den petrol çıktı' yalan, hepsi seçim için uydurdukları hikayeler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Batman ve Siirt'te düzenlenen mitinglerde yaptığı konuşmalarda, seçim dönemlerinde uydurulan hikayelerden bahsederek 'Cudi'den petrol çıktı' iddiasının yalan olduğunu söyledi ve halkların eşit ve özgür olmasını istediklerini vurguladı.

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Her seçim dönemi Karadeniz'den gaz çıkarıyorlar, şimdi de 'Cudi'den petrol çıktı' diyorlar. Yalan zaten, o gaz, petrol, hepsi seçim için uydurdukları hikayeler." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar seçim çalışmaları kapsamında Batman ve Siirt'te düzenlenen mitinglere katıldı. Batman'da 8 Mart Kadınlar Parkı'nda Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adaylarıyla alana gelen Sancar, kentten 5 milletvekili çıkarmak istediklerini ifade ederek, "14 Mayıs'a bir hafta kaldı. Batman tek adam rejimini bitirmeye hazır. Batman demokratik dönüşümün yolunu Yeşil Sol ile açmaya hazır. Karşınızda bir ittifak var. AKP, MHP ve diğer küçük ortakları. Bu ittifak karanlıklar ittifakıdır. Bu ittifak yalan, haram ve soygun ittifakıdır. Bu ittifak kin, nefret düşmanlık ittifakıdır. Onun karşısında bizim halklarla kurduğumuz ittifak var. En büyük ittifakımız halkımızladır. Batman Türkiye'deki 81 il içinde en yoksul 72'nci kent, yani sondan 9'uncu sırada. Gençlerimiz işsiz. Neden? Çünkü bu kaynakları bu iktidar sermayeye peşkeş çekiyor, kendi yandaşlarına peşkeş çekiyor. O nedenle yoksulluk artıyor Batman'da" diye konuştu.

Sancar, ardından Siirt'e geçerek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Adayların tanıtılmasının ardından konuşan Sancar, "Burada yaşayan bütün halkların eşit ve özgür olmasını istiyoruz. Bunun güvencesi biziz dostlarım. Karşımızda halkları birbirine düşürmeye çalışan, ayrıştıran bir zihniyet var. Birlikteliği bizler sağlam temeller üzerine kuracağız. İşte o zaman bu ayrıştırıcı, tekçi, baskıcı AKP, MHP zihniyetine son vermiş olacağız." dedi.