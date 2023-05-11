HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: 'Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını istiyoruz'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını istediklerini söyledi. Ayrıca, AKP'nin muhalefeti oyun sahasına çekmeye çalıştığına dikkat çekerek, muhalefetin bu tuzağa düşmemesi gerektiğini belirtti. Sancar, Yeşil Sol Parti'nin temel hedefinin tek adam yönetimine son vermek ve yeni demokratik bir başlangıç yapmak olduğunu ifade etti.

Haber : BERKAY VAROL – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin, "Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını istiyoruz. Tercihimizi de onun için bu yönde kullandık zaten. Muhalefetin de AKP'nin çizdiği oyun sahasına ve kurduğu tuzaklara düşmemeye azami özen ve dikkat göstermesi gerekiyor. Böyle olursa 14 Mayıs akşamı bu iktidar gidecek. 15 Mayıs'tan itibaren de bu düzenin değişmesinin yolu açılacak. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sene bahar geç geldi. Gelmedi de daha. Bir gidip bir geliyor, görünüyor kayboluyor, havalar soğuyor ısınıyor, yağmurlar geliyor. Bence bahar da 15 Mayıs'ı bekliyor. Yani 15 Mayıs günü bahar gelecek" dedi.

Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimine ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"HEDEFİMİZ, TEK ADAM YÖNETİMİNE SON VERMEK VE YENİ DEMOKRATİK BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK"

Yeşil Sol Parti'nin seçim kampanyası üzerine Sancar, "Bizim kampanyamız gayet iyi gidiyor. Sahada aldığımız hava çok iyi. Bizim kitlemizin hedeflere odaklandığını görmekten de memnunuz. Hedeflerimiz, bu seçimler için belli. Daha önce bunları defalarca açıkladık. Bu iktidarı göndermek ve bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Yani tek adam yönetimine son vermek ve yeni demokratik bir başlangıç yapmak… Bizim temel hedeflerimiz bunlardır" dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASI GEREKİYOR"

Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirirken, "Birinci hedefimiz için elbette tek adam rejimini temsil eden Erdoğan'ın kaybetmesi ve onun karşısındaki adayın kazanması yani. Biz de zaten bu politik hedefimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi açıkladık. Diğer hedefimize de emin adımlarla yürüyoruz. O da şudur; Meclis'te Yeşil Sol Parti'yi en güçlü temsiliyetle taşımak. Böylece Türkiye'de demokratikleşmenin, barışın, adaletin motor gücü ve güvencesi olmak. Biz istiyoruz ki Türkiye'de gerçek adalet, güçlü demokrasi ve kalıcı barış olsun. Bu da bizim yüksek temsiliyetle Meclis'e girmemizle mümkün olacaktır. Bu hedeflerin de güvencesi biz olacağız. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımız gayet başarılı bir şekilde yürüyor" diye konuştu.

"AKP, SEÇİMLERDE VE SEÇİMLER DIŞINDA DA BİR STRATEJİ İZLİYOR"

Sancar, "Sık söylediğim bir şey var. AKP-MHP bloku, özellikle AKP, seçimlerde ve seçimler dışında da bir taktik izliyor. Strateji desek daha doğru olur. Bu strateji de şudur; bir oyun sahası kurmak, muhalefeti o oyun sahasına çekmek, oyunu kendi sahasında oynamak. Bunda başarılı olduğu zamanlar az değildir AKP'nin. Şimdi bu seçimde de benzer bir kampanya yürütüyor AKP. Oyun sahasını kendisi belirliyor ve muhalefeti oraya çekmeye çalışıyor. Muhalefet o oyun sahasına girmeye meylettiği anda tereddütler yaşayama başlıyor. Özgüven kaybı da kitleler tarafından hissediliyor. Muhalefet bu oyun sahasına girmeyi reddettiği anda özgüveni de artıyor kendi yolunda yürüme konusunda da daha sağlam ilerliyor. Eğer bu oyun sahasına girme tuzağını boşa çıkarırsa muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter" dedi.

"BENCE BAHAR DA 15 MAYIS'I BEKLİYOR"

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini hatırlatan Sancar, "Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını istiyoruz. Tercihimizi de onun için bu yönde kullandık zaten. Muhalefetin de AKP'nin çizdiği oyun sahasına ve kurduğu tuzaklara düşmemeye azami özen ve dikkat göstermesi gerekiyor. Böyle olursa 14 Mayıs akşamı bu iktidar gidecek. 15 Mayıs'tan itibaren de bu düzenin değişmesinin yolu açılacak. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sene bahar geç geldi. Gelmedi de daha. Bir gidip bir geliyor, görünüyor kayboluyor, havalar soğuyor ısınıyor, yağmurlar geliyor. Bence bahar da 15 Mayıs'ı bekliyor. Yani 15 Mayıs günü bahar gelecek" dedi.