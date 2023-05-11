HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Yeşil Sol Parti'nin Mersin mitinginde konuştu

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz. Yeşil Sol, bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e geldi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda, seçime girecekleri Yeşil Sol Parti'nin mitinginde katılımcılara hitap eden Buldan, "Hep birlikte Türkiye'de yeniden bir tarih yazacağız, Yeşil Sol'un tarihini yazacağız ve güçlü bir şekilde parlamentoya gideceğiz. Yeşil Sol tıpkı Mersin gibi ve Mersin'de yaşayan tüm inançların, kimliklerin, kültürlerin bir arada yaşadığının göstergesidir. HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz. Yeşil Sol, bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır. Sizler bir kez daha gösterdiniz, Mersin halkı bir kez daha bunu ispat etti, sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeşil Sol neredeyse bilin ki orada demokrasi, barış, kardeşlik, huzur, birlikte ortak bir yaşam vardır" diye konuştu.