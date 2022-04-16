HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Kadın Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Dünyanın en büyük emektarı kadınlar olarak, 1 Mayıs'ı, 8 Mart ve nevruz coşkusuyla ruhuyla büyük bir katılımla tarihin en büyük buluşmasına dönüştürelim ve buna biz kadınlar öncülük edelim." dedi.

Buldan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Her toplumsal alanda olduğu gibi ekonomide de sömürüsüz, eşit, adil, şeffaf bir modeli hayata geçireceklerini söyleyen Buldan, şunları kaydetti:

"Herkesin doyduğu, emeğinin hakkını aldığı bir ekonomik sistemi mutlaka hayata geçireceğiz. Bu ülkede demokratik bir sistem inşa edilmiş, Kürt sorunu çözülmüş, farklı kimliklerin hakları teslim edilmiş olsaydı, geçmişle gerçek bir yüzleşme sağlanabilseydi, onurlu bir barış gerçekleşmiş olsaydı, cinsiyet eşitliği ve evrensel eşitlik ilkeleri hayata geçirilebilseydi, bu yıkımların hiçbiri gerçekleşmeyecekti ve yaşanmayacaktı."

HDP ve kadınların öncülüğünde geliştirdikleri "Üçüncü Yol Siyaseti, Demokrasi İttifakı"nın sağlam ve güçlü bir iradeye sahip olduğunu savunan Buldan, "Ülkenin tüm sorunları çözülecekse yani bir gelecek kurulacaksa, demokratik bir sistem inşa edilecekse bu ancak HDP ile HDP'nin fikriyatıyla ve üçüncü yol siyasetiyle yine kadınların ve gençlerin güçlü katılımıyla mutlaka gerçekleşecektir." diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak gelişen kadına yönelik şiddetin her gün tırmandığını ifade eden Buldan, "Günde en az 4 kadının, erkek şiddetiyle katledildiği ülkemizde, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı günden bugüne 278 kadın katledilmiş, 235 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Bu tablo ne bir kaza ne bir salgın hastalığı istatistiği ne de toplu savaş katliamıdır." değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta, 15 Haziran 2018'de Suruç ilçesindeki seçim çalışmaları esnasında çıkan olayda iki çocuğu ve eşini kaybeden, bir çocuğu da cezaevinde olan Emine Şenyaşar ile görüştüğünü anlatan Buldan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımla beraber Emine Şenyaşar annemizi, adalet nöbetinde ziyaret ettik. İftar sofrasını, acısını, isyanını paylaştık. Emine annenin eşini ve evlatlarını kopardılar ondan. Başından beri bu zalim uygulamanın ve adaletsizliğin tanığı ve takipçisiyiz. Fakat bunun yanı sıra aynı zulme uğrayıp eşini yitirmiş bir kadın olarak Emine annenin nasıl tarifsiz bir acı yaşadığını, gelmeyen adaletin insanın ruhunu nasıl kemirdiğini elbette ki iyi bilirim. Ben, Emine anne ve yakınlarını yitiren sayısız kadın aynı ateşten yandık. Aynı zalimlerin adaletsizliğine isyan ettik. Ben Galatasaray Meydanı'nda oturdum, Emine anne Urfa adliyesi önünde oturuyor. Aynı ortak acı ve aynı ortak taleple bir yudum sudan, bir lokma ekmekten çok daha fazlasıdır insanın adalete duyduğu ihtiyaç."

Ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar, her kadına ulaşarak mücadelelerini daha fazla örgütlemek zorunda olduklarını vurgulayan Buldan, şunları dile getirdi:

"Kadın Meclisimizin emektarlarının çok büyük emekleri ve gayreti var. Özellikle 8 Mart ve nevruz başta olmak üzere gittiğimiz her yerde büyük bir coşku ile karşılanmamız, meydanlarda milyonlarla buluşmamız, hınca hınç dolu salonlarda gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz sizin emeğinizle örülmüş bir halk birlikteliğidir. Bu nedenle emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Fakat bildiğiniz üzere bu daha bir başlangıç. Hiç durmadan, yorulmadan siyasetimizi daha fazla büyütme zamanıdır. 1 Mayıs'a az bir süre kaldı. Dünyanın en büyük emektarı kadınlar olarak, 1 Mayıs'ı, 8 Mart ve nevruz coşkusuyla ruhuyla büyük bir katılımla tarihin en büyük buluşmasına dönüştürelim ve buna biz kadınlar öncülük edelim."