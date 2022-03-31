HDP'den asgari ücretin 3 ayda bir belirlenmesi için yasa teklifi

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin 3 ayda bir yeniden belirlenmesini öngören yasa teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, müjde gibi açıklanan yüzde 50 zamlı asgari ücretin, fiyat artışlarına 40 gün dayanamadığını söyledi.

Yeni yılın ilk dakikalarıyla elektrik, doğal gaz zamları ile başlayan fiyat artışlarını benzin, mazot, ulaşım ve gıda zamlarının izlediğini ifade eden Paylan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. TÜRK-İŞ'in açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı 5 bin, yoksulluk sınırı 16 bin liraya ulaştı. Şimdiki asgari ücretle bir evde 4 kişi çalışırsa ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyor. İşte bu şartlarda asgari ücret tartışmaları yeniden başladı. İktidar, 'Temmuzda yeniden değerlendirebiliriz, bakarız, değerlendiririz' diye millete umut satıyor. Ama şu anda asgari ücretliler, sefalet ücretiyle karşı karşıya."

Paylan, ramazan ayı yaklaşırken, vatandaşın nasıl iftar ve sahur yapacağını düşündüğünü savundu.

Asgari ücretin yıl ortasını beklemeden derhal yeniden ele alınması gerektiğini belirten Paylan, "Bunun için bir yasa teklifini Meclis'e sunduk. Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı ve verdiğimiz yasa teklifine göre de asgari ücret 6 ayda bir, yılda bir değil, 3 ayda bir yeniden değerlendirilmelidir. Bu işveren için hoş bir durum olarak görünmeyebilir ancak asgari ücretlinin nefesi kesilmiş durumda ve 3 ay daha bekleme şansı yok." diye konuştu.