HBB Başkanı Savaş: 'Kemal Kılıçdaroğlu, evi yıkılan herkese hiç para almadan bir tane ev verecek'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahalle gezilerinde vatandaşlarla buluşarak 14 Mayıs seçimleri hakkında konuştu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi yıkılan herkese hiç para almadan bir tane ev vereceğini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, "İnşallah 15 Mayıs'tan itibaren nefes alacak bir ortam olur. Umarım hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta kazandığında, yasaları uygulayarak evi yıkılan herkese hiç para almadan bir tane ev verecek. Ama şimdiki hükümet, yapacağı evleri size satmaktan bahsediyor. Pazar günü oy verirken bunu unutmayın" dedi.

HBB Başkanı Savaş, mahalle gezilerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Savaş, son ziyaretlerini Hassa'nın mahalle ve köyleri olan Buhara, Söğüt, Gülpınar, Küreci ve Deliçay'a yaparak depremlerden sonra Hatay genelinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Başkan Savaş, son zamanlarda vergi ve su gelirlerindeki düşüş nedeniyle çalışmaları yürütmekte zorlandıklarının altını çizdi. Gittiği mahallelerde 14 Mayıs seçimlerine de değinen Savaş, şunları kaydetti:

"İnşallah 15 Mayıs'tan itibaren nefes alacak bir ortam olur. Umarım hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Bunun için de 14 Mayıs seçimleri çok önemli. Çünkü bakanları, valileri cumhurbaşkanı atıyor. Devletin mazottan aldığı vergi 21 milyar TL, ama köylüye verdikleri 29 milyar TL ile övünüyorlar. 29 milyar TL neye yeter? Zaten sizden aldığını size geri veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta kazandığında, yasaları uygulayarak evi yıkılan herkese hiç para almadan bir tane ev verecek. Ama şimdiki hükümet, yapacağı evleri size satmaktan bahsediyor. Pazar günü oy verirken bunu unutmayın."

Yaptığı ziyaretlerde Hataylı çiftçilerin girdi masraflarının sürekli arttığına da değinen Lütfü Savaş, ellerindeki kısıtlı imkanlarla bütün çiftçilere destek vermek için kaliteli gübreyi ucuza ama peşin satmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.