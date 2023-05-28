HBB Başkanı Lütfü Savaş oy kullandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı. Savaş, demokrasiye katkı sağlamak için oy kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı. Başkan Savaş, "Eğer demokrasi istiyorsak, söz hakkımız var diyorsak, söz hakkımızın olduğu bu yegane günlerde gelip oyumuzu atmamız lazım" dedi.

HBB Başkanı Savaş, eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve oğlu Alperen Savaş ile birlikte Defne ilçesinde bulunan Ballıöz İlkokulu'nda oy kullandı. Oyunu kullanmaya gelen vatandaşlar ve seçimlerde görevli yetkililerle selamlaşan Başkan Savaş, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün ikinci tur seçimleri için sandığa geldik. Sandıklarımızda oyumuzu kullandık, inşallah tüm Türkiye'ye bahar gelir umuduyla sandıklara oylarımızı attık. Tabii ki Türkiye'nin özlediği adalet, eşitlik, huzur ve paylaşırken hakkaniyetle paylaşım yapılmasıdır. Biz de o niyetle oylarımızı attık."

Türkiye'nin eski günlerdeki gibi bir kucaklaşma ortamıyla buluşması temennisinde de bulunan Savaş, sözlerine şöyle son verdi:

"Eğer demokrasi istiyorsak, söz hakkımız var diyorsak, söz hakkımızın olduğu bu yegane günlerde gelip oyumuzu atmamız ve Türkiye'deki demokrasiye, katılımcılığa katkı sağlamamız lazım. Biz de onu yaptık. Oy atmaya gelen, vatandaşlık haklarını kullanmaya gelen bütün hemşerilerimize ve tüm Türkiye'deki insanlarımıza teşekkür ediyorum."