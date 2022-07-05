Hazırlık komisyonu, DBP'li Aydeniz için toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazırlık komisyonu, DBP'li Aydeniz için toplandı

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
 - Güncelleme:
Hazırlık komisyonu, DBP'li Aydeniz için toplandı

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için toplandı.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için toplandı.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için kurulan hazırlık komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Hakkında 5 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunan DBP'li Aydeniz de sözlü savunma yapmak üzere toplantıya katıldı. Aydeniz hakkındaki 5 dosyadan 4'ünün sözlü savunmasını kendisi, diğer dosyanın savunmasını ise HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın yapacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Salihe Aydeniz Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title