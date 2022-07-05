Hazırlık komisyonu, DBP'li Aydeniz için toplandı

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için toplandı.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için kurulan hazırlık komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Hakkında 5 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunan DBP'li Aydeniz de sözlü savunma yapmak üzere toplantıya katıldı. Aydeniz hakkındaki 5 dosyadan 4'ünün sözlü savunmasını kendisi, diğer dosyanın savunmasını ise HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın yapacağı belirtildi.