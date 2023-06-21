Hazine yardımı bloke konulacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili karar alıp almayacaklarına ilişkin, 'İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar' dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'HDP'nin hazine yardımına bloke konulması' talebiyle ilgili karar alıp almayacaklarına ilişkin, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" dedi.

Bakan Şimşek, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şimşek, bir basın mensubunun, 'AYM, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'geri isteyebilir' dedi. Bir girişiminiz olacak mı?' şeklindeki soruya, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" diye yanıt verdi.